نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي في المقال التالي
ويأتي قرار فايلر، بعقد الجلسة من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة واستعدادات الفريق لمواجهتي الوداد المغربي الشهر المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
من ناحية أخرى يأمل فايلر، في حسم بعض الملفات الخاصة بعودة اللاعبين المعارين وكذلك الصفقات الجديدة وبعض اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء.
وينتظر الأهلي التتويج رسميًا بلقب الدوري المصري، في حال الفوز على الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.
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