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ملخص وأهداف مباراة أرسنال وفولهام في افتتاح الدوري الإنجليزي.. فيديو

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حقق فريق أرسنال، فوزا عريضا على نظيره فولهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي 2020 - 2021.

ولعب الدولي المصري محمد النني المباراة كاملة، وظهر بشكل جيد طوال الـ 90 دقيقة.

تقدم أرسنال عن طريق لاكازيت في الدقيقة التاسعة، بعد تسديدة من ويليان من داخل المنطقة ارتدت من حارس فولهام ليضعها المهاجم الفرنسي في الشباك.

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وفي الشوط الثاني تمكن أرسنال من تسجيل الهدف الثاني عن طريق  جابرييل مجاليس  من رأسية  في الدقيقة 52.

واختتم أوباميانج أهداف أرسنال في الدقيقة 57 من تسديدة رائعة على يسار حارس فولهام.

وبهذا الفوز يحصد أرسنال أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليتربع على الصدارة مؤقتا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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