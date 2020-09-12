تجديف أسوان يحصد 15 ميدالية برونزية والمركز السادس في بطولة العلمين

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ومن جانبه قال المحاسب إيهاب زارع نائب رئيس مجلس إدارة نادى التجديف بأسوان والذى قام بمرافقة الفرق المشاركة فى البطولة بأن فرق نادى التجديف بأسوان شاركت بـ 27 لاعب ولاعبة تحت إشراف محمد يسرى المدير الفنى لفريق التجديف بالنادى ، ومحمد عمران المدير الإدارى للرياضات المائية بالنادى .
وقد شارك لاعبو ولاعبات نادى تجديف أسوان فى 23 سباق متنوع براعم وناشئين ، وتحت 23 ومتقدم وخفيف الوزن ورجال وسيدات فردى وزوجى مزدوج، زوجى بدون دفة، رباعى بدفة، رباعى بدون دفه، رباعى مزدوج المجداف، و كان عدد الفرق المشاركة 15 فريقًا .
وقدم إيهاب زارع التهنئة لأبنائه المشاركين في هذه البطولة في الألعاب المختلفة لما بذولوه من جهود متميزة جعلتهم يحصدون هذه الميداليات وهذا المركز المتميز على مستوى محافظات الجمهورية ، بجانب تسليم نادى تجديف أسوان ميدالية تذكارية لبطولة الجمهورية المفتوحة الأولى للتجديف.
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