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تجديف أسوان يحصد 15 ميدالية برونزية والمركز السادس في بطولة العلمين

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نجح لاعبو ولاعبات نادى التجديف والرياضات المائية بمحافظة أسوان فى الفوز بـ 15 ميدالية برونزية رجال وسيدات ، مع الحصول على المركز السادس على مستوى الجمهورية وذلك فى بطولة الجمهورية المفتوحة الأولى للتجديف والتى أقيمت بمدينة العلمين الجديدة.
واستمرت أجواء وفعاليات البطولة لمدة يومين حيث أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وبحضور الدكتور عمر النورى رئيس الاتحاد المصرى للتجديف، والدكتور جمال عبد القادر مدير البطولة .

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ومن جانبه قال المحاسب إيهاب زارع نائب رئيس مجلس إدارة نادى التجديف بأسوان والذى قام بمرافقة الفرق المشاركة فى البطولة بأن فرق نادى التجديف بأسوان شاركت بـ 27 لاعب ولاعبة تحت إشراف محمد يسرى المدير الفنى لفريق التجديف بالنادى ، ومحمد عمران المدير الإدارى للرياضات المائية بالنادى .

وقد شارك لاعبو ولاعبات نادى تجديف أسوان فى 23 سباق متنوع براعم وناشئين ، وتحت 23 ومتقدم وخفيف الوزن ورجال وسيدات فردى وزوجى مزدوج، زوجى بدون دفة، رباعى بدفة، رباعى بدون دفه، رباعى مزدوج المجداف، و كان عدد الفرق المشاركة 15 فريقًا .

وقدم إيهاب زارع التهنئة لأبنائه المشاركين في هذه البطولة في الألعاب المختلفة لما بذولوه من جهود متميزة جعلتهم يحصدون هذه الميداليات وهذا المركز المتميز على مستوى محافظات الجمهورية ، بجانب تسليم نادى تجديف أسوان ميدالية تذكارية لبطولة الجمهورية المفتوحة الأولى للتجديف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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