كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بتصحيح المسار أمام الإنتاج غدا

طالب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه لمصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز على الإنتاج الحربى فى المواجهة التى تجمع الفريقان الثامنة مساء غدا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري.
ورفض كارتيرون منح لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك راحة من التدريبات أمس عقب التعادل المخيب للآمال أمام سموحة بالجولة السابقة مساء الخميس الماضي ببرج العرب بنتيجة ٣/٣ بعدما تقدم الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعود الفريق السكندري فى الدقائق الأخيرة وسط دهشة وذهول الجميع.
وعكف كارتيرون فى مران الأمس على معالجة الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه أمام سموحة بجانب محاولة التغلب على الغيابات التى ضربت الفريق عقب إصابة عبدالله جمعة وأمام عاشور وكاسونجو فى اللقاء ومن قبلهم شيكابالا ومحمد عبدالشافى وحازم إمام نتيجة ضغط المباريات المتتالية.
ويرغب الفرنسى العودة لمسيرة الانتصارات مرة أخرى للابتعاد بالمركز الثاني بعدما رفع الفارق بينه وبين المقاولون العرب صاحب المركز الثانى لخمس نقاط وبيراميدز الثالث إلى سبع نقاط عقب خسارة الفريق السماوى ثلاث مواجهات متتالية من الزمالك والجونة والمصري تباعا.
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