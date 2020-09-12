351 عضوا من برلمان الطلائع يستعدون لانتخابات الجمهورية إلكترونيا

تستعد وزارة الشباب والرياضة لبدء انتخابات هيئة مكتب ورؤساء اللجان النوعية ببرلمان الطلائع على مستوى الجمهورية "إلكترونيا" خلال الفترة من 14 – 19 سبتمبر المقبل بالمدينة الشبابية بابي قير بالإسكندرية، بمشاركة 351 مشاركا ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية علي مستوي المحافظات.

يأتي ذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، يتم استقبال المشاركين بالعُرس الانتخابي بدءًا من غدٍ، الأحد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إشراك النشء والاستماع إلى آرائهم في العُرس الإنتخابي لأعضاء البرلمان علي مستوي الجمهورية يصنع منهم جيلا يقود الوطن لمستقبل أفضل من خلال التطبيق الأول لنظام سياسي متكامل لنموذج الدولة المصرية ممثل في (نموذج محاكاة السلطة التشريعية"مجلس النواب"،و"مجلس الوزراء")، بهدف إعداد جيل لديه الوعي بمعرفة قضايا الوطن وخطواته السريعة في التنمية الشاملة والمعرفة بكافة مؤسسات الدولة وكيفية عملها وادائها بالاضافه إلي التحديات التي تواجه الوطن داخليا وخارجيا.

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