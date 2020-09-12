آرسنال ضد فولهام.. لاكازيت يحقق رقما لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي

حقق النجم الفرنسي ألكسندر كارزيت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدف آرسنال الأول في شباك فولهام، في المباراة التي تجمعهما حاليا، في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف لاكازيت في الدقيقة التاسعة بعد تسديدة من ويليان من داخل المنطقة ارتدت من حارس فولهام ليضعها المهاجم الفرنسي في الشباك.

وأصبح لاكازيت أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل الهدف الافتتاحي في الدوري الإنجليزي مرتين.

كان لاكازيت سجل الهدف الافتتاحي في الدوري الإنجليزي 2017 - 2018.

يذكر أن الدولي المصري محمد النني يتواجد ضمن تشكيلة آرسنال الأساسية لمواجهة فولهام.