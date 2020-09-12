رغدة السعيد ترد على الشامتين في وفاة عزمي مجاهد: اللهم اجعل كل إساءة في ميزان حسناته

هاجمت الإعلامية رغدة السعيد، الشامتين في وفاة عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق. وغردت رغدة السعيد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " عزمي مجاهد الله يرحمه ومع كم الشماتة و الشتايم اللي شفتها النهاردة قلت لنفسي الميت مش هيحس بأي حاجة من دي بس جه في بالي اني أدعي له : اللهم اجعل كل اساءة و شتيمة و شماته في ميزان حسناته " . كان عزمي مجاهد أحد أساطير الكرة الطائرة في نادي الزماك ومنتخب مصر وقارة أفريقيا، إذ توج مع النادي الأبيض والفراعنة بالعديد من البطولات، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 1974.

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