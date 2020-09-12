بمشاركة النني.. آرسنال يضرب فولهام بثلاثية في افتتاح الدوري الإنجليزي.. فيديو

ولعب الدولي المصري محمد النني المباراة كاملة، وظهر بشكل جيد طوال الـ 90 دقيقة.

تقدم آرسنال عن طريق لاكازيت في الدقيقة التاسعة، بعد تسديدة من ويليان من داخل المنطقة ارتدت من حارس فولهام ليضعها المهاجم الفرنسي في الشباك.

وفي الشوط الثاني تمكن آرسنال من تسجيل الهدف الثاني عن طريق جابرييل مجاليس من رأسية في الدقيقة 52.

واختتم أوباميانج أهداف آرسنال في الدقيقة 57 من تسديدة رائعة على يسار حارس فولهام.