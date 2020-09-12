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بمشاركة النني.. آرسنال يضرب فولهام بثلاثية في افتتاح الدوري الإنجليزي.. فيديو

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حقق فريق آرسنال فوزا عريضا على نظيره فولهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي 2020 - 2021.
ولعب الدولي المصري محمد النني المباراة كاملة، وظهر بشكل جيد طوال الـ 90 دقيقة.

تقدم آرسنال عن طريق لاكازيت في الدقيقة التاسعة، بعد  تسديدة من ويليان من داخل المنطقة ارتدت من حارس فولهام ليضعها المهاجم الفرنسي في الشباك.

وفي الشوط الثاني تمكن آرسنال من تسجيل الهدف الثاني عن طريق  جابرييل مجاليس  من رأسية  في الدقيقة 52.

واختتم أوباميانج أهداف آرسنال في الدقيقة 57 من تسديدة رائعة على يسار حارس فولهام.

وبهذا الفوز يحصد آرسنال أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليتربع على الصدارة مؤقتا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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