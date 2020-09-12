أحمد شوبير ينعى شقيقة خالد بيومي

نعي الإعلامي أحمد شوبير شقيقة الإعلامي خالد بيومي الذي توفي منذ قليل اليوم السبت عن وفاة والدة الاستاذ محمد ثابت مدير إدارة الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” وشقيقة الإعلامي خالد بيومي . وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : "أتقدم بخالص العزاء في شقيقة خالد بيومي ووالدة محمد ثابت مدير الإعلام في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان " . وتوفيت شقيقة خالد بيومي بعد رحلة طويلة مع المرض، بمقر إقامتها بمحافظة الشرقية. وتشيع الجنازة عصر اليوم السبت بالزقازيق فى محافظة الشرقية من منزل العائلة.

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