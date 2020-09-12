نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يشيد بالفرعون قبل ضربة البداية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تغنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالدولي المصري محمد صلاح، وذلك قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستضيف ليفربول نظيره ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أنفيلد رود.
وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" أنا مندهش من أن هناك رقمًا قياسيًا آخر يمكن لصلاح تحطيمه".
وتابع:" الطريقة التي نلعب بها يمكنها أن تساعده، داخل وخارج الملعب".
وأتم:" لا يستخدم الجميع الطريقة التي يتبعها هو، نحن بحاجة إليه وهو في أفضل مزاج، ليظهر ما أظهره سابقًا".
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