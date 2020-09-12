نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى النادي الأهلي رغبته في الحصول على خدمات أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الأهلي يسعى لتدعيم خط دفاعه في ظل وجود عجز في ذلك المركز لكثرة إصابات اللاعبين المتواجدين في هذا المكان.

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وقررت إدارة الأهلي في وقت سابق، استعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الشاب المعار لسموحة بعد انتهاء الموسم، رفقة صفقة أخرى.

وتلقى مسئولو الأهلي صدمة من نادي إنبي بسبب المطالبات المادية الكبيرة، حيث اشترط فريقه الحصول على 200 مليون جنيه، في الوقت الذي دخل فيه بيراميدز في سباق التعاقد مع اللاعب، ليستقر مسئولو إنبي على البيع لأعلى سعر.

جدير بالذكر أن المدافع صاحب الـ 21 عاما، خاض 17 مباراة مع فريقه إنبي خلال الموسم الحالي، وظهر بمستوى جيد واستطاع أن يصنع هدفا.