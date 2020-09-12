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أوباميانج يحطم رقم محمد صلاح

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباميانج يحطم رقم محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج فريقه أرسنال لتحقيق فوز كبير على فولهام بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما السبت على ملعب فيكارج رود لحساب مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودون الجابوني على هدف فريقه الثالث في الدقيقة السابعة والخمسين من كرة جميلة بعد أن إستلم تمريرة من زميله ويليان وأودعها في شباك أصحاب الأرض بطريقة جميلة.

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وبهذا الهدف يكون أوباميانج قد دون على الهدف رقم 55 له منذ الظهور الأول بقميص الجانرز في البريميرليج لينجح في تخطي رقم المصري محمد صلاح ويكون أكثر من سجل أهداف منذ ذلك الوقت.

كما أصبح أول لاعب من صفوف العملاق اللندني يسجل في الجولة الأولى خلال موسمين متتاليين منذ أن فعل ذلك روبرت بيريز موسمي 2003-2004 و 2004-2005.

ومنذ قدوم صلاح وأوباميانج إلى البريميرليج يتنافس الثنائي على تحطيم الأرقام القياسية المختلفة ومن المُنتظر أن يعادل الفرعون المصري رقم الجابوني أو يحطمه خلال لقاء فريقه اليوم ضد ليدز يونايتد على ملعب أنفيلد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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