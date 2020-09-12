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أرقام النني في مشاركته الأولى مع أرسنال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام النني في مشاركته الأولى مع أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في المباراة الأولى التي تغلب فيها فريقه على فيكارج رود لحساب مباريات الجولة الأولى من البريميرليج بثلاثية نظيفة.

ماذا قدم النني في مباراته الأولى مع أرسنال ؟

خاض النني المباراة كاملة ولعب تسعين دقيقة سدد خلالها على المرمى في مناسبة وحيدة فيما مرر 64 تمريرة وبلغت نسبة دقة تمريراته 93.8% .

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وقطع الفرعون المصري الكرة في أربعة مناسبات فيما تحصل على خطأ واحد لصالحه ليحصل على تقييم 7.8.

 وسجل ثلاثية الأرسنال في هذه المباراة الفرنسي لاكازيت والمدافع جابرييل والجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

ليحصد بذلك رفقاء أرتيتا أولى ثلاثة نقاط في طريقهم للمنافسة على لقب البريميرليج الموسم الجاري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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