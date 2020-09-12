«تنس طاولة الأهلي» يفوز على الزمالك 3-0 في الدوري

4:01 مساءً - 12 سبتمبر، 2020
فريق رجال تنس الطاولة بالأهلي حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت في إطار منافسات الدورة المجمعة لنهائيات منافسات الدوري العام المقامة حاليا في الإسماعيلية.
وجاءت نتائج فريق الأهلي أمام الزمالك كالتالي: «محمد البالي فاز على نظيره سيد رمضان بنتيجة 3-2، فيما حقق سيد لاشين الفوز على منافسه كريم العراقي بنتيجة 3-0، كما تغلب محمد شومان على لاعب الزمالك محمد صالح 3-1».
ومن المقرر أن يواجه فريق تنس طاولة الأهلي نظيره إنبي في الثامنة مساء اليوم السبت في المباراة الختامية للدورة المجمعة المقامة بالإسماعيلية.
ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أشرف عبد الفتاح، ويعاونه عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا، ومحمود الحناوي مدرب اللياقة البدنية.
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