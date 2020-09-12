وفاة لاعب مصري بفيروس كورونا
أعلن أمير عزمي مجاهد، نجل الكابتن عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر في كرة الطائرة سابقا، وفاة والده متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال نجله في منشور قصير على صفحته على فيسبوك "أبويا في ذمة الله".
ويعتبر عزمي مجاهد من أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر، فعلى مدار مسيرته الرياضية مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، التي استمرت 16 عاما، حقق 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية مع المنتخب.
كما اختير مجاهد كأحسن لاعب في البطولة الإفريقية عام 1974، وشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كما كان يشغل قبل وفاته منصب مدير إدارة المتابعات بالاتحاد المصري لكرة القدم.
ونعى عدد من الرياضيين واتحاد الكرة المصري مجاهد، وفي مقدمتهم أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، وقال " أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن عزمي مجاهد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
(وكالات)
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