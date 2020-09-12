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كواليس الزيارة الأخيرة للراحل عزمى مجاهد لمقر اتحاد الكرة

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توفى صباح اليوم السبت الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة في الاتحاد المصري لكرة القدم بعد رحلة معاناة مع فيروس .
"دوت الخليج" يكشف كواليس الزيارة الأخيرة للراحل عزمى مجاهد إلى مقر اتحاد الكرة قبل إصابته بفيروس كورونا.
فى يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضى توجه الراحل عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة للجبلاية إلى مقر الجبلاية فى الجزيرة وتبادل الحديث مع الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد واستعاد كل منهما ذكريات قطاع الناشئين الذى أفرز نجوما بنادى الزمالك ووجه الراحل الشكر إلى أحمد مصطفى نجم القلعة البيضاء فى الزمن الجميل وأطلق عليه وصف الأب الروحي.
ثم حضر فى نفس اليوم مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين إلى مقر الجبلاية فى وجود الراحل عزمى مجاهد وطرح البلدوزر حينها مشروع الزر الأحمر لمنع التلاعب فى نتائج المباريات بالدوري المصري ثم غادر الراحل عزمى مجاهد متوجها إلى منزله.
وتعرض الراحل بعدها للإصابة بفيروس كورونا ومعه زوجته لتبدأ رحلة المعاناة ودخل فى مرحلة العزل المنزلي وساءت حالة عزمى مجاهد وزوجته ما استدعى نقل الثنائى الى احد المستشفيات بالمهندسين ودخل العناية المركزة رفقة زوجته.
تم وضع الراحل عزمي مجاهد على جهاز التنفس الصناعي وخرجت زوجته بعدها بأيام من العناية المركزة لكن الراحل لم يستطع مقاومة الفيروس اللعين وقام الأطباء مساء أمس الجمعة بنزع التنفس الصناعي عنه ليقوم مسئولو المستشفى بإبلاغ نجله أمير عزمى بالوفاة صباح اليوم السبت وبدوره قام بإعلان الخبر عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وقال : أبويا مات.

   

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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