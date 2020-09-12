بكلمات مؤثرة.. أمير عزمي مجاهد ينعي والده: ربنا يرحمك ويغفرل لك ويجعل مثواك الجنة

نعى امير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، والده مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم السبت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب امير عزمي مجاهد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "‏ان لله وان اليه راجعون .. ربنا يرحمك يا والدي ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة، اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء، اللهم ارحمه و اغفر له و انظر اليه بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين".

وأضاف: "اللهم ارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبة الغابرين، واغفر لنا وله يالله و أفسح له فى قبره ونور له فيه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم وقه عذاب يوم تبعث عبادك".

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يذكر أن عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظي بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

لعب مجاهد أيضا في دورتين للألعاب الأوليمبية، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

وتوج مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد جميع البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.