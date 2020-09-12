ثورة كاذبة.. كومان يبقي على الأبقار المقدسة في برشلونة

جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة أكد منذ أسابيع أن النادي يخطط للإطاحة بعدد كبير من لاعبي الفريق، ومع وصول كومان أشارت العديد من التقارير ايضا إلى أن المدرب يخطط لمجزرة الفريق والإطاحة بمعظم النجوم الكبار.
وقرر كومان فور وصوله إلى برشلونة الإطاحة بـ راكيتيتش وفيدال وأومتيتي ولويس سواريز، مما جعل البعض يظن أنها مجرد بداية للإطاحة باللاعبين الكبار أو ما يطلق عليهم " الأبقار المقدسة".
لكن صحيفة " سبورت" أكدت أن تشكيلة برشلونة الأساسية لن تشهد تغييرات كبيرة، حيث سيكون بيانيتش هو العنصر الجديد في تشكيلة كومان، خلال الموسم المقبل.
ويواجه كومان تحديات كبيرة في برشلونة، حيث أن المدرب الهولندي مطالب بإعادة هيبة الفريق، بعد إنهاء الموسم الماضي بدون أي بطولة محلية أو قارية لأول مرة منذ 11 عاما، بالإضافة إلى السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4 - 2، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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