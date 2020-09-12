طلائع الجيش يكشف حقيقة اقتراب كريم طارق من الأهلي وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة -
كشف أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن منافسة الأهلي وبيراميدز على ضم لاعب فريقه كريم طارق.
وقال المهدي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الزمالك": "اللاعب ملكًا لنادي بتروجيت وينتهي عقده معنا بنهاية الموسم الجاري ونرحب به بالطبع إذا أراد البقاء، ونتمنى له التوفيق في حالة اتخاذه قرار بالانضمام لنادي اّخر".
وأضاف: "كريم طارق لاعب رائع ويستحق التواجد في المنتخب لاحترامه والتزامه الكبير، هو الآن يركز معنا ويركز على الانضمام للفريق قومي".
واختتم: "كنا في حاجة للفوز الذي تحقق اليوم على حساب الجونة برباعية من أجل تحسين أوضاع الفريق في جدول المسابقة والحصول على دفعة معنوية في المباريات المقبلة".
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