تفاصيل عقد رمضان صبحي "الفلكي" مع بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤولو نادي بيراميدز عن ثاني صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، بإعلان ضم رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي.
تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز
ينص عقد رمضان صبحي مع بيراميدز على حصوله على 200 مليون جنيه مقسمة على 5 سنوات قادمة، مع النادي السماوي، بخلاف الحوافز الاستثنائية والامتيازات التي يحصل عليها اللاعب نظير المساهمة في تحقيق البطولات.
ووضع رمضان صبحي جناح بيراميدز شرطا في عقده يقضي بأن يحصل على أعلى قيمة مالية من إدراة الفريق السماوي، وحال التعاقد مع لاعب جديد وحصل على مبلغ مالي أعلى مما يتقاضاه رمضان فيكون النادي السماوي مجبرا على تعديل عقد رمضان ليحصل على أقيمة مالية.
الجدير بالذكر أن عقد رمضان صبحي مع بيراميدز يحتوي على شرط جزائي يسمح له بالرحيل حال دفع المبلغ المالي الذي تم دفعه لشرائه من هيديرسفيلد، بالإضافة إلى المبالغ المالية التي حصل عليها اللاعب من السماوي نظير الانضمام لصفوفه.
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