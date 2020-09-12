نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يُتابع استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد 2021 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، عقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي من المقرر اقامتها في يناير المقبل 2021.
وقال المتحدث الرسمى أن وزير الشباب والرياضة استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس العالم لكرة اليد، بما فيها جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة.
ووجه السيسي بتوفير جميع الإمكانيات لنجاح البطولة ولتكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصر، وأضخم حدث رياضي على مستوى العالم يتم تنظيمه بحضور جماهيري منذ بدء جائحة كورونا.
تعرف على مواعيد منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2021
مرحلة المجموعات:
ستقام مباريات مرحلة المجموعات من 13 وحتي 19 يناير، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره بمواجهة ممثل أمريكا الجنوبية يوم 13 يناير، ثم يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب التشيك يوم 16 من الشهر نفسه، بينما يواجه في الجولة الثالثة منتخب السويد يوم 18، وستقام مباريات المجموعة على صالة ستاد القاهرة.
الدور الرئيسي:
في حالة صعود منتخب مصر للدور الرئيسي ستقام مباريات هذا الدور في الفترة من 20 يناير وحتي 25 من الشهر نفسه، ويشارك في هذه المرحلة الـ24 منتخبًا المتأهلين من الدور الأول للبطولة.
كأس الرئيس:
بينما ستقام مباريات كأس الرئيس والذي يشارك فيها المنتخبات الثمانية التي لم تصعد للدور الرئيسي بالبطولة العالمية، وستقام مبارياتها في الفترة من 21 يناير وحتي 27 من الشهر نفسه لتحديد البطل.
دور الثمانية:
أما مباريات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد ستقام يوم 27 يناير 2021.
الدور نصف النهائي:
ستقام مباريات الدور نصف النهائي لمونديال كرة اليد يوم 29 من شهر يناير.
نهائي المونديال:
ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد يوم 31 يناير على صالة ستاد القاهرة الرياضي.
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