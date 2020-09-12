نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يُتابع استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، عقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي من المقرر اقامتها في يناير المقبل 2021.

وقال المتحدث الرسمى أن وزير الشباب والرياضة استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس العالم لكرة اليد، بما فيها جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة.

ووجه السيسي بتوفير جميع الإمكانيات لنجاح البطولة ولتكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصر، وأضخم حدث رياضي على مستوى العالم يتم تنظيمه بحضور جماهيري منذ بدء جائحة كورونا.

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