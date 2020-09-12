الدوحة جاهزة لاستكمال مباريات دوري أبطال آسيا



الدوحة ـ د. ب. أ:

أصبحت العاصمة القطرية الدوحة جاهزة تماما لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع حتى الدور قبل النهائي، بعدما اكتمل بشكل نهائي عقد الفرق المشاركة في البطولة بوصول الأندية السعودية الأربعة (الهلال والنصر والتعاون وأهلي جدة) امس الاول .وكانت أندية الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني قد وصلت تباعا إلى الدوحة وتوقفت مُنافسات دوري أبطال آسيا لنحو ستة أشهر بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي أدى لتوقف النشاط الرياضي حول العالم .وتعود المنافسات من جديد لدول غرب القارة، بنظام التجمّع، حيث ستكون العودة اعتبارًا من غد الاثنين مع مباريات المجموعتين الأولى والثانية، وتستمر هذه المنافسات حتى يوم 3 أكتوبر المقبل. وتقام المباريات وفق إجراءات وبروتوكول صحي صارم، من أجل حماية اللاعبين والمُنظمين من مخاطر كوفيد-19، وتتضمّن معايير السلامة والصحة للمُنافسات قيام جميع اللاعبين والحكّام والمسؤولين بعمل فحص فيروس كورونا قبل المُغادرة من بلدانهم، ثم بعد الوصول إلى قطر، على أن يتم إجراء فحوصات أخرى كل ثلاثة إلى ستة أيام.

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