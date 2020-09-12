17 ملعبــا معشبا للفرق الأهلية الرياضية بإزكــــي تعكس الاهتمام لإدارات الفرق وتطلعاتها المستقبلية

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

ملاعب الفرق الأهلية تعد متنفساً لهواة كرة القدم، فيها يجتمع اللاعبون من أجل ممارسة اللعبة وفق الإمكانات المتاحة وتكاتف الأهالي، حيث كانت البساطة سيدة الموقف حتى طرأت في السنوات الأخيرة تغييرات واسعة نحو التطوير وإعادة التأهيل ورسم الخطط والأهداف فتغيرت الأرضية الترابية إلى ملاعب خضراء وباتت الإنارة تشع من بعيد لإتاحة ممارسة اللعبة أثناء الليل، كما شملت جوانب التطوير بناء المدرجات وغرف اللاعبين وطاقم التحكيم وصالات اللياقة البدنية والاجتماعات إلى أن توسعت من كرة القدم إلى ألعاب متنوعة ومناشط ومنافسات ثقافية واجتماعية والتي بلا شك ستساهم بشكل كبير في استغلال طاقات الشباب واستثمار أوقاتهم ورفد الأندية بالمواهب ، وفي ولاية ازكي زاد اهتمام إدارات الفرق الأهلية، حيث بلغت حصيلة الملاعب المعشبة 17 ملعبا 14 بالعشب الطبيعي و3 بالعشب الصناعي وأكثر من 4 فرق اخرى في طور التنفيذ سواء من خلال برنامج ( الملاعب الخضراء ) الذي يقدمه بنك مسقط أو بتكاتف الأهالي والإدارات والأعضاء .

وحول تعشيب الملاعب بإزكي وتطور مرافقها تحدث المدرب فيصل بن سعيد الرواحي قائلا :تسعى الفرق الرياضية الأهلية إلى تطوير ملاعبها والمرافق الخاصة بها من أجل توفير البيئة المنافسة والجاذبة للأعضاء والأهالي وذلك بهدف إشباع ميولهم واتجاهاتهم المتنوعة رياضيا وثقافيا واجتماعيا واستغلال أوقات فراغهم بما هو مفيد ويعود بالنفع للمجتمع .

وأضاف الرواحي : تعد الملاعب المعشبة من الأولويات التي حرصت عليها إدارات الفرق لما لها من أهمية في مواكبة التطوير ودورها في إبراز المواهب واستثمار الطاقات الشبابية في مختلف المجالات ، كما تأتي أهميتها في زيادة روابط التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع من خلال تنظيم الأنشطة والبرامج المجتمعية لمختلف شرائح المجتمع وتلعب دورا أساسيا في تطوير الكوادر الشبابية إداريا وفنيا من خلال تنظيم الدورات الكروية والتدريبية وغرس قيم التطوع وخدمة المجتمع وتحقيق الأهداف المنشودة .