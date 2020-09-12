اليوم .. رابطة الدوري العماني تعلن مواعيد استكمال المباريات المتبقية للموسم 2019/2020م

من المنتظر أن تعلن رابطة الدوري العماني اليوم مواعيد استكمال ما تبقى من الموسم الكروي 2019/2020 في مختلف مسابقاته المتبقية التي تم التأكيد على استمرارها حتى النهاية سواء دوري عمانتل والمتبقي منه ( 3 ) جولات ومباريات إياب المربع الذهبي للكأس الغالية والمباراة النهائية ، وكذلك منافسات المرحلة الأخيرة من تصفيات دوري الدرجة الأولى المؤهله لدوري الأضواء للموسم القادم والتي تشهد منافسة حامية الوطيس في ختام المباريات التي سبقت مرحلة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) .

البداية 16 أكتوبر

الجدير بالذكر ، بأن رابطة الدوري العماني وضعت تصورا خاصا بمواعيد المباريات المتبقية ، حيث ستنطلق مباريات الجولة الرابعة والعشرين يوم الجمعه 16 أكتوبر القادم ، أما مباريات الجولة الخامسة والعشرين فستقام يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر ، ويسدل الستار عن منافسات دوري عمانتل بالجولة السادسة والعشرين والتي ستقام يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر .

أما مباريات إياب المربع الذهبي للكأس الغالية فستقام يوم الجمعه الموافق 30 أكتوبر ، حيث يلعب ظفار مع النهضة بمجمع صلالة عند السابعة وخمس وأربعين دقيقة ، ويلعب العروبة مع عبري على ساحة مجمع صور عند الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة .

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