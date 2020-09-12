تواصل التسجيل الالكتروني في بطولتي الأندية للشطرنج العموم والفئات العمرية .. آخر موعد للتسجيل 30 سبتمبر الجاري

في الرياضة 12 سبتمبر,2020

تواصل اللجنة العُمانية للشطرنج تلقي طلبات المشاركة من قبل الأندية الراغبة في بطولة الأندية للعموم في نسختها الثالثة وبطولة الأندية للفئات العمرية في نسختها الثانية والتي تنظمها اللجنة الكترونياً في شهر أكتوبر القادم بسبب جائحة كوفيد 19 حيث حددت اللجنة يوم 30 سبتمبر الجاري اخر موعد لتلقي طلبات المشاركة عبر الموقع الالكتروني للجنة .وتعد هذه البطولة من البطولات الرسمية التي دأبت اللجنة على تنفيذها سنوياً وتسعى من خلالها تأهيل وتطوير مستويات اللاعبين وكذلك العمل على استمرارية التدريب والمشاركة من قبل اللاعبين وكذلك مشاركة الأندية في تفعيل رياضة الشطرنج لديها واحتضان أكبر عدد من الممارسين من مختلف الفئات والاعمار السنية .كما تهدف اللجنة إلى تفعيل نشاط الأندية في لعبة الشطرنج والارتقاء بالمستويات الفنية للاعبين المحليين وخاصة فئة العموم والتي تشهد تنافساً فنياً قوياً بين أندية السلطنة في كرنفال شطرنجي سنوي يسعى فيه اللاعبون إلى رفع مستوياتهم الفنية والحصول على مراكز متقدمة في التصنيف الدولي وكذلك الاحتكاك وكسب الخبرات والعمل على كسب ثقة الأجهزة الفنية للمنتخب والتحضير للتنافس على شرف تمثيل السلطنة في الملتقيات الدولية القادمة .

وسوف تشهد بطولة هذا العام تعديل في بعض الاشتراطات الفنية على البطولتين كونها ستقام الكترونياً ، وسيتم تثبيت بعض التعديلات الفنية كذلك في النسخ القادمة بعد دراستها وتقييم مدى قابلية تنفيذها ونجاح الهدف من تطبيقها، حيث سيكون أهم هذه التغييرات اشراك لاعب دون 16 سنة وكذلك فتاة في كل فريق مشارك بغية تطوير المستويات لدى منتخبات الناشئين ومنتخبات الفتيات .كذلك سيتم السماح في بطولة الفئات العمرية هذا العام بمشاركة كل الاعمار والفئات دون 16 سنة وبعدد 5 لاعبين مع السماح بتشكيل فرق من الاناث اذا ما رغبت الاندية في ذلك مع الزامية وجود لاعبة في كل فريق مشارك .وستطبق البطولتين لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للشطرنج الكلاسيك ، ويتم تزويج تقابلات اللاعبين بواسطة برنامج سويس مانجر ، وسيتم لعب البطولتين بمرحلتي التصفيات والنهائيات عن طريق المجموعات وذلك وفق النظام السويسري ، وحددت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى الى جانب الميداليات الملونة.وسيشرف على البطولة فنياً مجموعة من الحكام الدوليين الوطنيين من الجنسين باشراف من الحكم الدولي مسلم الوضاحي ومساعده الحكم الدولي حمدان الهنائي وسيتم مراقبة جميع اللاعبين عبر منصة Zoom، وذلك عبر مشاركة الكاميرا والصوت والشاشة وهو ذات النظام المعتمد حالياً للبطولات الدولية من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE.