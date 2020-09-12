دائرة الحكام باتحاد الكرة تنظيم حلقتي عمل للحكام

نظمت دائرة الحكام بالاتحاد العماني لكرة حلقتي عمل عن طريق الاتصال بتقنية الفيديو عن بعد للحكام، شارك في الحلقة الأولى ٤٤ حكما مستجدا بينما شارك ١٧ حكما من حكام المستويين الثالث والرابع في حلقة العمل الثانية، وتضمنت الحلقتان بعض الاسئلة المرجعية حول التعديلات الجديدة والمواقف والتحركات حاضر في حلقات العمل خبير التحكيم عمر بشتاوي.

وعبر سالم البطاشي مدير دائرة الحكام بالاتحاد العماني لكرة القدم عن رضاه التام لتفاعل المشاركين مبينا أهمية حلقات العمل هذه ودورها في تطوير الحكام تماشيا مع أهداف الاتحاد المستقبلية.وسوف تواصل دائرة الحكام بالاتحاد العماني نظام حلقات العمل عن بعد لبقية المستويات والمقيمين .

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