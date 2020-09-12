اليوم انطلاق الدورة الافتراضية للقيادة المجتمعية الفاعلة

تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في مركز إعداد القيادات الرياضية الدورة الافتراضية بعنوان ” القيادة المجتمعية الفاعلة ” عن طريق الاتصال المرئي لبرنامج (زوم) وهي الدورة الأولى من نوعها التي ينفذها مركز إعداد القيادات الرياضية عن طريق الاتصال المرئي في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).وستنطلق دورة القيادة المجتمعية الفاعلة في صباح اليوم الأحد وتستمر حتى السادس عشر منه والتي يحاضر فيها المهندس عمر عارف مقابلة من المملكة الأردنية الهاشمية والحاصل على الماجستير في إدارة الاعمال الدولية من جامعة بيدفورد ببريطانيا MBA وشهادة المدرب الدولي المحترف من بريطانيا CPT والمطور المحترف من الولايات المتحدة الاميركية PD وغيرها الكثير .

وقد أوضح سيف بن سعيد الشبلي أحد منظمي هذه الدورة أن المركز يهدف من خلال تنظيم هذه الدورة الى عدة اهداف ابرزها استمرارية التواصل بين مركز إعداد القيادات الرياضية بالمؤسسات الرياضية في ظل الجائحه وتنمية معرفة الأفراد ومهاراتهم وقدراتهم واتجاهاتهم في ظل الوضع الحالي وتغيير سلوك الافراد للوصول الى السلوك الذي يوصل الى الأداء المرجو تحقيقه وكذلك من ضمن الأهداف المرجو تحقيقها هو إعداد وتأهيل القيادات الرياضية الشبابية الفاعلة بمختلف المجالات ، وقد وصل أعداد المشاركين في الدورة الى مائه وثمانين مشاركا من الجنسين وتستهدف هذا الدورة العاملين في الاتحادات واللجان والأندية الرياضية ودائرة النشاط النسوي وجميع افراد المجتمع المهتمين بالشأن الرياضي .

وسوف تفتتح الدورة فعالياتها بكلمة مقتضبه من سعادة الشيخ رشاد بن احمد بن محمد بن عمير الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب وترحيب من سيف الشبلي وبعدها ستبدأ فعاليات الدورة والتي سيتحدث فيها المحاضر عن عدة محاور رئيسية من أهمها مدخل في القيادة الفاعلة مهارات التخطيط والتنسيق والمهارات القيادية الإبداعية واسرار نجاح القائد الفاعل وهناك محاور أخرى من ابرزها ترسيخ مفهوم الذكاء العاطفي في التواصل الفعال مع الشباب والمجتمع المحلي ، وخفض التوتر في بيئة العمل لأجل زيادة الإنتاج وتحسين نوعية العمل والابتكار فيه كذلك سيركز المحاضر على عدة محاور مثل الكفاءة في تشجيع المبادرات وتحفيزها ومهارات التأثير في الاتباع والقدرة على توجيههم، حيث سيكون ذلك على عدة جلسات عبر الاتصال المرئي تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهرا وتتخللها فترات راحة.