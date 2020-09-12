علي الرواس : القرار جيد ونسعى لتحضير الفريق بشكل مثالي للاستحقاقات المحلية

ظفار يرحب بقرار إلغاء بطولة الاتحاد الآسيوي صلالة ـ الوطن :

رحب رئيس مجلس ادارة نادي ظفار علي بن احمد الرواس بقرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الخاص بالغاء بطولة كاس الاتحاد الاسيوي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم خلال العام الجاري ، وقال علي بن أحمد الرواس انهم وبالرغم من تحملهم للكثير من الاعباء المالية والادارية من اجل تحقيق نتائج ايجابية ومشرفة للسلطنة في المقام الاول على المستوى الاسيوي الا ان قرار إلغاء المنافسة يأتي في ظل ظروف معلومة للجميع.

واوضح بان مجلس ادارة نادي ظفار قام بواجبه تجاه فريق الكرة وسعى من اجل تحضيره بالشكل الامثل للمشاركة في المنافسة ، لافتاً ان الجهاز الفني بقيادة الكابتن رشيد جابر أبدى سعادته وترحيبه بقرار الالغاء نظرا لان هناك ظروفا موضوعية تتمثل في ان الفريق لم يتمكن من اداء مباريات ودية حتي اللحظة مع الوضع في الاعتبار بان الاندية المنافسة لنا مستمرة في النشاط والمباريات منذ فترة ليست بالقصيرة.

ووصف علي بن احمد الرواس، قرار الاتحاد الاسيوي، بالمنصف ولمصلحة الزعيم وذلك من واقع ان الفريق سيستمر في الاعداد استعداداً لاستكمال الموسم الحالي والاستحقاقات المنتظرة في بطولة دوري عمانتل وكذلك كاس مولانا حضرة صاحب الجلالة ومن ثم الدخول للموسم الجديد دون ضغوطات.

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