اتحاد التنس يواصل تجهيز لاعبيه للاستحقاقات القادمة عبر لاعبي العموم

في الرياضة 12 سبتمبر,2020

كتب – بدر الزدجالي:

يعكف الاتحاد العماني للتنس على إعداد لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للعموم للاستحقاقات القادمة والمحافظة على معدل اللياقة البدنية بعد أن سمحت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع كوفيت 19 قبل فترة قصيرة بفتح جزء من الانشطة الرياضية، حيث بادر لاعبو ولاعبات المنتخب للتواجد بملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر لخوض برنامج تدريبي واعدادي تحت اشراف المدرب نبيل الدوب وبتواجد الاجهزة الفنية للاتحاد.

وقد سمح الاتحاد بمشاركة لاعبي فئة العموم فقط في الحصص التدريبية اليومية والتي تقام على مدار الاسبوع وفق اجراءات احترازية كبيرة من فيروس كورونا وتضم قائمة اللاعبين المختارين لخوض تلك الحصص التدريبية كلا من عبدالله البرواني ويونس الرواحي ومنير الرواحي وفاطمة النبهانية وعائشة السليمانية وسارة البلوشية ومريم البلوشية وزكريا السليماني وعيسى السليماني.ويسعى الاتحاد لاعادة نشاطه من اجل تجهيز اللاعبين للاستحقاقات القادمة والتي من المقرر ان تنطلق العام القادم بعد ان تم تاجيل اغلب البطولات بما فيها بطولة كاس ديفيز التي يشارك فيها المنتخب في المجموعة الرابعة ويسعى خلالها المنتخب للعودة الى المجموعة الثالثة مع النظام الجديد الذي اصدرته اللجنة المنظمة لهذه المسابقة وكذلك اعداد اللاعبين للمشاركات القادمة مع فتح المنافسات الخارجية.

وقال صديق الهاشمي امين صندوق الاتحاد العماني للتنس نتقدم بالشكر الى اللجنة العليا على السماح بفتح نشاط التنس خلال الفترة الماضية وهذا يعيد النشاط من جديد للتنس الارضي بالسلطنة وقد عملنا على وضع جوانب احترازية كبيرة للاعبين داخل ارضية الملعب والجميع ملتزم بتلك الاجراءات.

واشار لقد اثر التوقف الطويل للاعبين والذي دام قرابة ستة اشهر على مستويات اللاعبين واللاعبات فنيا ولاعب التنس في حاجة ماسة الى الاستمرارية في التدريب وخوض المباريات والبطولات وقد عمل الجهاز الفني جاهدا على تهيئة اللاعبين بشكل جيد خلال الايام الماضية وهناك استعادة جيدة لمستويات لاعبينا فنيا.

ويسعى الاتحاد العماني للتنس الى اعادة نشاطه من جديد مع فتح المجال لجميع اللاعبين خلال الفترة القادمة وفي انتظار قرار اللجنة العليا باقامة بطولات ومسابقات للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية وكذلك مشاركة اللاعبين المقيمين بالسلطنة من اجل الاستمرارية وتطوير المستويات الفنية حيث يسعى الاتحاد الى اقامة بطولة للاندية والتي تم تاجيلها خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات ازمة كورونا وهي من البطولات الجديدة التي سعى الاتحاد الى اقامتها بالاضافة الى الغاء البطولات الشهرية للاعبين وبرنامج التنس المصغر.