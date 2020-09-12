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الإصابة تبعد كاسونجو عن مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

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يغيب الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن لقاء أبناء ميت عقبة مع الانتاج الحربي، والمقرر لها غدا الأحد، في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي هذا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة الأخيرة بشد في العضلة الضامة.

ولم يشارك اللاعب في تدريبات الفريق الأبيض اليوم ليتأكد غيابه عن اللقاء المقبل في الجولة السابعة والعشرين والمقرر له باستاد القاهرة.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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