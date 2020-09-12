حازم إمام وأشرف بن شرقي خارج حسابات الزمالك أمام الإنتاج الحربي

تقرر بشكل نهائى غياب الثنائي حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك وأشرف بن شرقي لاعب الوسط المهاجم عن الفريق الأبيض في مباراة الانتاج الحربي بسبب الإصابات العضلية التي يعاني منها الثنائي الابيض.
ويخوض الزمالك لقاء الإنتاج الحربي غدا الأحد في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويواصل اللاعبان البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.
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