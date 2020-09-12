تقرر بشكل نهائى غياب الثنائي حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك وأشرف بن شرقي لاعب الوسط المهاجم عن الفريق الأبيض في مباراة الانتاج الحربي بسبب الإصابات العضلية التي يعاني منها الثنائي الابيض. ويخوض الزمالك لقاء الإنتاج الحربي غدا الأحد في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ويواصل اللاعبان البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض. ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حازم إمام وأشرف بن شرقي خارج حسابات الزمالك أمام الإنتاج الحربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.