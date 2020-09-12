أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيلة فريقة لمواجهة ليدز يونايتد الصاعد حديثا للبريميرليج في الجولة الأولى الافتتاحية لبطولة الدورى الانجليزي .
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حارس: أليسون بيكر.
الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ترينت أرنولد
الوسط: نابي كيتا - جوردان هندرسون - جورجينو فينالدوم
الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد صلاح وماني يقودان تشكيل ليفربول امام ليدز يوناتيد في الدورى الانجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.