محمد صلاح وماني يقودان تشكيل ليفربول امام ليدز يوناتيد في الدورى الانجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيلة فريقة لمواجهة ليدز يونايتد الصاعد حديثا للبريميرليج في الجولة الأولى الافتتاحية لبطولة الدورى الانجليزي . وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حارس: أليسون بيكر. Advertisements الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ترينت أرنولد الوسط: نابي كيتا - جوردان هندرسون - جورجينو فينالدوم الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني

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