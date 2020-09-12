بعد واقعة مدرب الإسكواش.. التحرش الجنسي شوكة في ظهر الرياضة المصرية

من يعملون في الرياضة المصرية ليسوا ملائكة هم بشر يصيبون ويخطئون ، لكن هناك أخطاء لاتغتفر أحيانا مثل التحرش، وهو أمر يجب الوقوف ضده لمنع تحوله إلى ظاهرة، حيث أطلقت وزارة الشباب والرياضة مؤخرا حملة " ضد التحرش" بمشاركة جميع الاتحادات الرياضية المصرية.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز وقائع التحرش بالوسط الرياضي في الفترة الأخيرة:

1- مدرب الإسكواش

شهدت الأيام الماضية واقعة مؤسفة، بتحرش مدرب في نادي شهير إسكواش بـ 3 لاعبات خلال التدريبات، كماهددهن بالتشهير حال فضح الأمر.

لكن الفتيات خرجن عن صمتهن مؤخرا وتقدموا ببلاغات ضده، وتم تحويله إلى الجنايات مؤخرا.

2- عمرو وردة:

اتهٌم عمرو وردة بالتحرش بعارضة أزياء، خلال تواجده مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ودعها الفراعنة من دور الـ 16.

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وقرر اتحاد الكرة طرد عمرو وردة من معسكر الفراعنة بعد تورطه في فضيحة التحرش بعارضة أزياء، إلا أن بعض نجوم المنتخب ضغطوا على أعضاء الجبلاية للإبقاء على اللاعب.

بالفعل استمر عمرو وردة مع منتخب مصر، لكن المنتخب الوطني ودع البطولة من دور الـ 16 لأول مرة في تاريخه.

وفي 2013 ايضا تم طرد عمر وردة من معسكر منتخب الشباب في هولندا، بسبب واقعة تحرش.

3 هاني رمزي:

اتهم هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، عندما كان لاعبا في صفوف كايزر سلاوترن الألماني بالتحرش بسيدة تعمل في إحدى المطاعم، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

تم منع هاني رمزي من المشاركة في تدريبات كايزر سلاوترن ، وقدم اللاعب بعدها اعتذاره عن هذا الفعل غير الأخلاقي.