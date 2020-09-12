الزمالك يضم ظهير الشباب لمعسكر الفريق

ضم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعب الصاعد حاتم محمد " سكر" الظهير الأيسر لفريق الشباب لقائمة الفريق.
يأتي هذا استعدادا لخوض مباراة الانتاج الحربي المقرر لها غدا الأحد في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، التي ستقام باستاد القاهرة.
ويعاني الزمالك من غياب عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ظهيري الفريق؛ بسبب الإصابات التي يعاني منها الثنائي في الفترة الحالية.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.
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