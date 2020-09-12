خالص التعازي لصديقي أمير.. محمد زيدان ينعي عزمي مجاهد

نعى محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم السبت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب محمد زيدان عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "‏إنا لله وإنا إليه راجعون... توفي إلي رحمة الله الكابتن عزمي مجاهد.. خالص التعازي لصديقي أمير عزمي مجاهد وأسرته، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى ????????????????".

يذكر أن عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظي بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

لعب مجاهد أيضا في دورتين للألعاب الأوليمبية، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

وتوج مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد جميع البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.