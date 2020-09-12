نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يصنع هدفًا فى فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد وديًا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه فوزا بنتيجة هدف مقابل لاشئ على حساب نظيره مانشستر يونايتد وديا استعدادا للبريميرليج.
واستطاع لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه المشاركة فى المباراة وصناعة هدف المباراة الوحيد الذي سجله المهاجم الجديد القادم من صفوف برنتفورد وينكز.
بينما شارك الظهير الأيمن الدولي المصري أحمد المحمدي فى المباراة بديلا من الدقيقة 75.
ومن المقرر أن يواجه أستون فيلا نظيره شيفيلد يونايتد الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تريزيجيه يصنع هدفًا فى فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد وديًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.