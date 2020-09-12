محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليدز يونايتد فى الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيل الرسمي لفريقه والذي سيواجه نظيره ليدز يونايتد بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ". ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول. وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: أليسون بيكر. خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، جوميز، روبيرتسون. خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، كيتا. خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

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