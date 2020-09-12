نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليدز يونايتد فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيل الرسمي لفريقه والذي سيواجه نظيره ليدز يونايتد بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، جوميز، روبيرتسون.
خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، كيتا.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.
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