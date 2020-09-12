نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف الأهلي وبيراميدز.. المقاصة يحدد سعر رحيل محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر مسؤولو فريق مصر المقاصة، على بيع اللاعب محمد إبراهيم، قبل نهاية الموسم الحالي.

ويسعى الفريق الفيومي لفتخ المزاد على اللاعب، تمهيدًا لإتمام صفقة رحيله، لاستغلال تألقه الملحوظ في المرحلة الحالية.

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ويخطط مسئولو المقاصة لبيع محمد إبراهيم مقابل 3 ملايين دولار (45 مليون جنيه مصري) من أجل إنعاش خزائن الفريق، خاصة أن المقاصة على وشك تغيير إداري في رعاة الفريق، وبيع أسهم الشركة الراعية بنهاية الموسم الحالي.

وتلقى محمد إبراهيم، اتصالات مكثفة من النادي الأهلي بجانب بيراميدز وأحد أندية الدوري السعودي، تمهيدًا للتعاقد معه في الموسم الجديد.