الجودو يوقع بورتوكول لنشر رياضة الريل ايكيدو فى مصر مع الاتحاد الدولى

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أحمد جودة - القاهرة - وقع المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس الاتحاد المصرى للجودو والايكيدو والسومو بورتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد الدولى للسلف دفينس ريل ايكيدو ،والذى مثله سنسيه برانكو برنسيكى مسؤول اللعبة فى الاتحاد الدولى ، لنشر رياضة الريل ايكيدو فى مصر تحت مظلة الاتحاد المصرى للجودو والايكيدو والسومو ، ويتم وضعها ضمن خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة .
قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى أن اللعبة الجديدة ، احد العاب الايكيدو واضيف إليها أسلوب الدفاع عن النفس ، مشيرا إلى أن هذا الفرع من رياضة الايكيدو غير موجود بمصر ، وان البروتوكول يتيح للاتحاد المصرى ادخال هذا الفرع الجديدة ،وتنظيم البطولات بالتعاون مع الاتحاد الدولى الذى اشترط موافقة نظيره المصرى قبل تنظيم اى بطولة خاصة بهذا الفرع .
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