نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية المحلة يفوز على ميت خلف وديا في المقال التالي
سجل أهداف الفريق المحلاوي، زيكو، وبابا ديوب هدفين، وجاء هدف الفريق المنوفي، عن طريق اللاعب محمد حسين تريكه.
وسبق للبلدية التعادل مؤخرا، خارج ملعبه، مع فريق الداخلية، بدون أهداف، كما تعادل ميت خلف مع جمهورية شبين بهدف لكل منهما.
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