نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يهزم الأولبمبي برباعية وديا في المقال التالي
سجل رباعية نادي فاركو، علي بهيج، وهشام فتح الله ، وسجل للاوليمبي وعبد الله الرويني.
ولعب فاركو، مؤخراً، عدد من اللقاءات الودية، حيث تعادل مع حرس الحدود 1-1، وتغلب على الترسانة 1-0، وسيراميكا 1-0، وسبورتنج 1-0، وتعادل مع بني سويف، 1-1ـ وفاز على الحمام 3-1.
كما خاض الأوليمبي، 4 لقاءات ودية، فاز خلالهم على فريق كابيتال إف سي 3-0، ودلفي 3-1، والرجاء 1-0، ودمنهور 1-0.
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