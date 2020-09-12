الارشيف / الرياضة

برشلونة يعلن عن ترتيب قادته في الموسم الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعلن عن ترتيب قادته في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن ترتيب قادة الفريق في الموسم الجديد.

وأفاد الموقع الرسمي بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون القائد الأول للفريق وذلك على الرغم من كل ما حدث مؤخرًا وهو القائد الأول منذ رحيل أندريس إنييستا.

وأشار الموقع الرسمي إلى أن سيرجيو بوسكيتس سيكون القائد الثاني للموسم الثالث، حيث أصبح في هذا الترتيب منذ رحيل أندريس إنييستا أيضًا.

وأوضح الموقع الرسمي أن جيرارد بيكي سيكون القائد الثالث للفريق كما كان الوضع في آخر موسمين، في حين سيكون سيرجي روبرتو القائد الرابع للفريق الكتالوني.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر برشلونة يعلن عن ترتيب قادته في الموسم الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا