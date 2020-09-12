نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعلن عن ترتيب قادته في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن ترتيب قادة الفريق في الموسم الجديد.

وأفاد الموقع الرسمي بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون القائد الأول للفريق وذلك على الرغم من كل ما حدث مؤخرًا وهو القائد الأول منذ رحيل أندريس إنييستا.

وأشار الموقع الرسمي إلى أن سيرجيو بوسكيتس سيكون القائد الثاني للموسم الثالث، حيث أصبح في هذا الترتيب منذ رحيل أندريس إنييستا أيضًا.

وأوضح الموقع الرسمي أن جيرارد بيكي سيكون القائد الثالث للفريق كما كان الوضع في آخر موسمين، في حين سيكون سيرجي روبرتو القائد الرابع للفريق الكتالوني.