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فايلر يرفض ضم نجم بيراميدز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يرفض ضم نجم بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع نجم فريق بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات مع رجب بكار ظهير أيمن الفريق السماوي، من أجل تدعيم صفوفه وتعويض رحيل أحمد فتحي، بالموسم الجديد.

وجاء رفض فايلر التعاقد مع اللاعب، بسبب رغبته في الاعتماد على محمد هاني، فضلًا عن كبر سن بكار، وهو ما يتحفظ عليه المدير الفني.

وأعلن أحمد فتحي، عن الرحيل من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، والانتقال إلى صفوف بيراميدز سبورت، الموسم الجديد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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