مشاركة ساسي وغياب بن شرقي.. تعرف على كواليس مران الزمالك الختامي اليوم

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الانتاج الحربي المقرر له غدا الأحد في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة.
وشهد التدريب مشاركة التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط بعدما تماثل للشفاء.
حيث كان يعاني ساسي من الإصابة التي كان يعاني منها في الظهر وأصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في لقاء الغد.
وشهد تدريب اليوم عدم مشاركة شيكابالا وحازم إمام وأشرف بن شرقي بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها اللاعبون.
وحرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون على أن يكون التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد.
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