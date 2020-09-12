المسابقات تتأهب لإعلان مواعيد جولات الدورى خلال أيام

تتأهب إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي للإعلان عن الجولات المتبقية من جدول الدورى الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتنتظر إدارة المسابقات برئاسة حسام الزناتي وصول موافقة الجهات الأمنية على كافة المواعيد والملاعب الخاصة بالجولات المتبقية من عمر الدورى الممتاز.
وفور وصول موافقة الأمن على الإعلان عن بقية جولات منافسات بطولة الدورى الممتاز سوف تقوم ادارة المسابقات بإرساله إلى أندية المسابقة المحلية.
ويرغب مسئولو الجبلاية فى إنهاء مسابقة الدورى المحلي واستغلال تأجيل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لمنافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من شهر سبتمبر الجاري إلى أكتوبر القادم.
يذكر أن إدارة المسابقات برئاسة حسام الزناتي أعلنت مؤخرا عن مواعيد وملاعب الجولتين الـ 26 و 27 فى الدورى الممتاز.
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