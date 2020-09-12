كريستال بالاس يتغلب على ساوثهامبتون بهدف نظيف في البريميرليج

فاز فريق نادي (كريستال بالاس) على ضيفه (ساوثهامبتون) بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "سلهرست بارك" ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13.

وافتتح كريستال بالاس التسجيل في وقت مبكر للغاية، حيث استطاع زاها استغلال هفوة دفاعية من لاعبي ساوثهامبتون ليودع الكرة في الشباك بحلول الدقيقة 13. Advertisements ثم سيطر بعد ذلك لاعبوا ساوثهامبتون على مجريات المباراة وأمتلكوا الكرة بشكل تام، وسط تراجع دفاعي واضح من لاعبي كريستال بالاس بتعليمات من المدرب روي هودجسون. واستمر ضغط ساوثهامبتون بحثا عن تجنب الهزيمة وتسجيل هدف التعادل، لكن دون جدوى، ليحصد كريستال بالاس أول ثلاث نقاط له في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد، في حين ظل ساوثهامبتون بدون نقاط.

وبذلك الفوز يحصد كريستال بالاس أول ثلاث نقاط له في المسابقة، بينما بقى ساوثهامبتون بلا رصيد من النقاط.