ليفربول ضد ليدز .. هاريسون يسجل التعادل في شباك بطل الدوري الانجليزي

وجاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من جاك هاريسون على الجبهة اليسرى للفريق أتبعه بإختراق لمنطقة جزاء ليفربول مراوغا لترينت أرنولد وجو جوميز ثم أطلق تسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أليسون سكنت الشباك.

وسجل محمد صلاح التقدم بعد مرور 5 دقائق من ركلة جزاء.

وتوج رجال الألماني يورجن كلوب المدير الفني، باللقب بعد حصد 99 نقطة، في موسم لا ينسى لليفربول، ضمن خلاله الفوز بالبطولة قبل 7 جولات على النهاية.

ويفتقد ليفربول في المباراة لخدمات قائد الفريق جوردان هندرسون، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك بسبب الإصابة.

في المقابل، يسعى ليدز يونايتد العائد للدوري الإنجليزي الممتاز، لتفجير مفاجأة الفوز على الريدز حامل اللقب، ووضع بصمته الأولى لتعزيز مكانته في الـ"بريميرليج"، بعد غياب 16 عامًا.