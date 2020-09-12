الدوري المصري.. إنبي يسجل ووادي دجلة يتعادل خلال دقيقتين

انتهت أول 20 دقيقة من عمر لقاء إنبي ووادي دجلة بهدف لكل منهما، فى المباراة التي تجمع الفريقين حالياً علي ملعب بتروسبورت، فى الجولة الـ26، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
افتتح إنبي التهديف فى الدقيقة 16 عن طريق عمر فتحي من تسديدة قوية سكنت الشباك.
وأدرك فريق وادي دجلة هدف التعادل فى الدقيقة 18، عن طريق المدافع أحمد رمضان بيكهام من متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء.
ويحتل فريق إنبي المركز الثامن برصيد 32 نقطة، بينما جاء وادي دجلة فى المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة .
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