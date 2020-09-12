محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في افتتاح 4 مواسم

سجّل فريق ليفربول الهدف الأول عبر محمد صلاح في شباك نظيره ليدز يونايتد، اليوم، السبت، فى الجولة الأولى من الـ"بريميرليج"، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد".

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لفريقه على مدار 4 مواسم متتالية.

وسبق لصلاح أن سجل أمام واتفورد في افتتاح موسم 2017-2018، ثم ضد وست هام في موسم 18-19، ونورويتش سيتي في الموسم الماضي.

وتوج رجال الألماني يورجن كلوب المدير الفني، باللقب بعد حصد 99 نقطة، في موسم لا ينسى لليفربول، ضمن خلاله الفوز بالبطولة قبل 7 جولات على النهاية.

ويفتقد ليفربول في المباراة لخدمات قائد الفريق جوردان هندرسون، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك بسبب الإصابة.

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في المقابل، يسعى ليدز يونايتد العائد للدوري الإنجليزي الممتاز، لتفجير مفاجأة الفوز على الريدز حامل اللقب، ووضع بصمته الأولى لتعزيز مكانته في الـ"بريميرليج"، بعد غياب 16 عامًا.