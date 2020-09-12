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محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في شباك ليدز يونايتد

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سجل فريق ليفربول الهدف الأول في شباك نظيره ليدز يونايتد، اليوم، السبت، لحساب الجولة الأولى من الـ"بريميرليج"، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد".

وسجل صلاح الهدف الأول بعد مرور 5 دقائق من ركلة جزاء سجلها صاروخية في الشباك .

وتوج رجال الألماني يورجن كلوب المدير الفني، باللقب بعد حصد 99 نقطة، في موسم لا ينسى لليفربول، ضمن خلاله الفوز بالبطولة قبل 7 جولات على النهاية.

ويفتقد ليفربول في المباراة لخدمات قائد الفريق جوردان هندرسون، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك بسبب الإصابة.

في المقابل، يسعى ليدز يونايتد العائد للدوري الإنجليزي الممتاز، لتفجير مفاجأة الفوز على الريدز حامل اللقب، ووضع بصمته الأولى لتعزيز مكانته في الـ"بريميرليج"، بعد غياب 16 عامًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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