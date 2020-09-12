محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في شباك ليدز يونايتد

سجل فريق ليفربول الهدف الأول في شباك نظيره ليدز يونايتد، اليوم، السبت، لحساب الجولة الأولى من الـ"بريميرليج"، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد".

وسجل صلاح الهدف الأول بعد مرور 5 دقائق من ركلة جزاء سجلها صاروخية في الشباك .